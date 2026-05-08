Alessio Marzilli, regista e creatore di contenuti, ha raccontato di aver ricevuto molte critiche dopo aver pubblicato un video ironico su una figura politica. Ha spiegato di partecipare con piacere al programma di La7, ma ha anche confessato di provare ansia nel dover soddisfare le aspettative degli spettatori. La sua presenza nel cast fisso del programma è consolidata da anni.

In che periodo della vita è adesso? «Sto cercando di di capirmi meglio. Tramite la terapia, sto ricostruendo un po' la mia persona». Cosa doveva ricostruire? «Quando lavori in televisione, o comunque quando sei esposto, è naturale che vengano fuori delle ansie che ti portano a ricostruirti. Io, che faccio un video alla settimana senza il supporto di nessun autore, un po' di pressione la sento, com'è giusto che sia». Da bambino era ansioso? «Guardavo tantissima televisione e cercavo di dare spazio alla fantasia: con una telecamera dirigevo dei piccoli videoclip musicali con mia sorella più piccola che, poverina, mi faceva da cavia».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessio Marzilli: «Per un mio video ironico su di lei, Giorgia Meloni mi ha scatenato una shitstorm. A Propaganda Live mi diverto, ma sento l'ansia di deludere le aspettative degli altri»

Notizie correlate

Leggi anche: “Non ho nessun annuncio da fare, mi spiace deludere le aspettative”: Fedez rompe il silenzio sulle voci di un terzo figlio

Liv Morgan: “Mi piace essere una cattiva ragazza, mi sento a mio agio” La wrestler, pronta ad andare all’assalto del titolo femminile a Wrestlemania, ha spiegato perché preferisce rimanere heel Potremmo non vedere più...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Alessio Marzilli: Per un mio video ironico su di lei, Giorgia Meloni mi ha scatenato una shitstorm. A Propaganda Live mi diverto, ma sento l'ansia di deludere le aspettative degli altri; Reclaim, rimettere al centro le periferie; Flotilla, Silenzi: Perfetta operazione marittima di Israele, erano andati a fare una scampagnata con chitarrine e preservativi; Nasce Reclaim, il primo festival COSPE: il 22 e 23 maggio periferie e attivismi al centro del dibattito.

Alessio Marzilli è riuscito a intervistare Giorgia Meloni grazie a un vassoio di pastarelleAlessio Marzilli ha trovato un modo originale per intervistare Giorgia Meloni: offrirle delle pastarelle. L'intervista esclusiva a Propaganda Live. Nella sua buonanotte Massimo Gramellini racconta la ... la7.it

: il programma è online! Partiamo con un super ospite: Alessio Marzilli, uno dei protagonisti di Propaganda Live. Dove A Bologna, sabato 23 maggio alle ore 21.30 - Baumhaus Con la sua intervista impossibile, Alessio Marzilli costruisce un inco - facebook.com facebook