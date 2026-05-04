Il centrodestra critica il sindaco per la scelta del dg | No a ruoli condivisi con altri enti
Il centrodestra al Comune di Bari ha espresso critiche sulla decisione dell’amministrazione di nominare Luigi Ranieri come nuovo direttore generale del municipio, sostituendo Davide Pellegrino, passato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia. La posizione degli esponenti di centrodestra si concentra sulla scelta di non condividere ruoli con altri enti e sulla volontà di mantenere una gestione autonoma.
Il centrodestra al Comune di Bari critica la scelta dell'amministrazione cittadina che, qualche settimana fa, ha scelto Luigi Ranieri come nuovo direttore generale di Palazzo della Città, al posto di Davide Pellegrino, diventato capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia, Antonio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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