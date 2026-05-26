Dopo il ritiro delle forze russe, il Mali affronta un aumento della tensione politica e militare. Si cerca un sostituto al ministro della Difesa per mantenere i rapporti con Mosca. Intanto, l’esecutivo cerca di bloccare l’avanzata dei gruppi ribelli, mentre si temono possibili colpi di stato. La situazione resta instabile, con rischi di escalation nel paese, che si trova nel mezzo di una fase di crisi e incertezza.

? Punti chiave Chi sostituirà il ministro della Difesa per mantenere i contatti russi?. Come farà il governo di Bamako a fermare l'avanzata dei ribelli?. Perché il ritiro degli Africa Corps ha creato un vuoto operativo?. Quali rischi comporta il collasso del Mali per la sicurezza europea?.? In Breve Uccisione del ministro della Difesa Sadio Camara destabilizza la giunta di Assimi Goïta.. Attacchi coordinati tra ribelli del Fronte di Liberazione Azawad e cellule jihadiste JNIM.. Instabilità nel Sahel minaccia flussi migratori verso le coste dell'Europa meridionale.. Il vuoto operativo degli Africa Corps favorisce l'avanzata delle fazioni insorgenti settentrionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mali, caos dopo il ritiro dei russi: rischio golpe e attacchi ribelli

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Mali sotto assedio: jihadisti e tuareg sfidano la Russia | Tra Velo e Confini

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