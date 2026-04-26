Le forze militari maliane e i mercenari russi hanno lasciato la città di Kidal, nel nord del paese, a seguito di diversi attacchi coordinati da parte di gruppi ribelli e jihadisti. La notizia è stata confermata domenica da fonti appartenenti ai gruppi ribelli, che hanno indicato come questa ritirata sia avvenuta dopo le operazioni avversarie in diverse zone del territorio. La situazione militare nella regione rimane tesa e complessa.

Le truppe maliane e i mercenari russi si sono ritirati dalla città settentrionale di Kidal dopo una serie di attacchi coordinati in tutto il paese da parte delle forze ribelli e jihadiste, hanno detto domenica i ribelli. Un portavoce del gruppo separatista Azawad Liberation Front (FLA) guidato dai Tuareg ha affermato che le truppe del Corpo d’Africa russo e l’esercito maliano si sono ritirati dalla città dopo che è stato raggiunto un accordo per la loro uscita pacifica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mali, le truppe e i mercenari russi si ritirano da Kidal dopo gli attacchi dei ribelli

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