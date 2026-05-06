Tra il 25 e il 26 aprile, un’operazione militare coordinata ha coinvolto gruppi jihadisti e tuareg, causando la resa delle forze russe presenti nel paese. Questa offensiva ha messo a rischio la giunta militare al potere, evidenziando le tensioni tra differenti fazioni armate nel territorio. Le forze coinvolte sono state coinvolte in scontri diretti che hanno portato alla resa delle unità russe.

Questo articolo sul Mali è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. A sferrarla sono stati due gruppi distinti ma alleati. Il Jnim (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, coalizione jihadista affiliata ad al-Qaeda) e il Fla, Fronte di Liberazione dell’Azawad, formazione separatista a guida tuareg. Due gruppi con obiettivi opposti – uno vuole uno Stato indipendente, l’altro imporre la Shari’a – ma con lo stesso nemico: il governo militare di Bamako. Il Mali, da anni sull’orlo del collasso, si trova ora di fronte a una sfida esistenziale. Per comprendere la portata di quanto sta accadendo, bisogna fare un passo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Mali di fronte a una sfida esistenziale, tra mercenari russi in fuga e l’avanzata dei ribelli

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