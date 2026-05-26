Malen ha cambiato la Roma il video virale annuncia il riscatto ufficiale | Bobby resta

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante ha firmato fino al 2030, con un costo totale di circa 29 milioni di euro, bonus inclusi. Arrivato a gennaio, ha segnato il cambio di marcia della squadra, come mostrato in un video virale che annuncia il suo riscatto ufficiale e la permanenza definitiva.

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L'arrivo dell'attaccante a gennaio ha cambiato la stagione. L'ex Aston Villa in giallorosso fino al 2030 per un costo complessivo di circa 29 milioni (bonus compresi). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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