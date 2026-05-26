Malen ha cambiato la Roma il video virale annuncia il riscatto ufficiale | Bobby resta
L’attaccante ha firmato fino al 2030, con un costo totale di circa 29 milioni di euro, bonus inclusi. Arrivato a gennaio, ha segnato il cambio di marcia della squadra, come mostrato in un video virale che annuncia il suo riscatto ufficiale e la permanenza definitiva.
L'arrivo dell'attaccante a gennaio ha cambiato la stagione. L'ex Aston Villa in giallorosso fino al 2030 per un costo complessivo di circa 29 milioni (bonus compresi). 🔗 Leggi su Fanpage.it
MALEN ALLA ROMA! La Roma ha fatto Bingo | Analisi completa
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Temi più discussi: L’attaccante più decisivo della Serie A, che a dicembre non ci giocava; Malen e El Shaarawy riportano la Roma in Champions: 2-0 a Verona; Super Malen chiude a quota quattordici gol: è lui l'uomo Champions della Roma; Roma, è Malen l'uomo della Champions: numeri da capogiro.
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[DiMarzio] A gennaio, a Tare è stato detto che non c'erano soldi, così ha firmato per Fullkrug in prestito. Poi, alla fine della finestra di mercato, sono apparsi improvvisamente 35 milioni di euro per Mateta; chiaramente, il club aveva deciso di fare altri affari senz reddit