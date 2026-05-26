La Roma ha riscattato l’attaccante olandese per 25 milioni di euro, dopo i 14 gol segnati nella stagione. L’accordo con l’Aston Villa è stato ufficializzato, confermando il trasferimento. Il giocatore era arrivato a gennaio e ora rimane in giallorosso. Il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per il contributo dell’attaccante, che si è distinto in questa parte di campionato.

Dubbi non ce n'erano. Mancava solamente l'ufficialità che è arrivata poco fa sui canali ufficiali: la Roma ha riscattato Donyell Malen dall’Aston Villa. Il club giallorosso verserà 25 milioni di euro nelle casse del club inglese che si aggiungono ai 2 milioni di prestito già pagati a gennaio. Un vero affare. Le condizioni per il riscatto erano già scattate grazie alla sola conquista dell’Europa League. Si aspettava solo la fine di una stagione che ha portato al terzo posto per rendere il tutto ufficiale. Anche il prossimo anno Gasperini potrà contare sul bomber olandese che ha infranto tutti i record come acquisto più prolifico di gennaio in serie A: 14 gol, due in più di Balotelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ufficiale, Bobby resta": la Roma riscatta Malen, 25 milioni all'Aston Villa

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