Malen rinato alla Roma anche il ct Koeman esulta | Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice C’è una cosa fondamentale!

L’attaccante è tornato a giocare con continuità dopo il trasferimento alla Roma, che ha portato a un miglioramento evidente nelle sue prestazioni. Anche il commissario tecnico della nazionale ha commentato positivamente la situazione, sottolineando che la scelta di trasferirsi nella capitale si è rivelata vantaggiosa. Il suo ritorno in campo ha attirato l’attenzione per i risultati ottenuti in questo periodo.

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