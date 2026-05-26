Maldive la Procura chiede la Go-Pro | i filmati per i 5 subacquei

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura ha richiesto i filmati acquisiti con una Go-Pro per cinque subacquei coinvolti in un incidente in una grotta sottomarina. I video sono stati recuperati a circa 60 metri di profondità e potrebbero fornire dettagli sulla dinamica dell’incidente. Le registrazioni potrebbero mostrare le condizioni durante l’immersione e eventuali errori o problemi tecnici. La richiesta si inserisce nell’indagine in corso sulla tragedia avvenuta in quella zona.

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? Punti chiave Cosa mostreranno i filmati recuperati a 60 metri di profondità?. Come è successo il tragico incidente nella grotta sottomarina?. Perché la presenza dell'istruttore esperto non ha evitato il disastro?. Chi dovrà rispondere delle mancanze sulla sicurezza dello yacht?.? In Breve Vittime: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti.. Immersione avvenuta a 60 metri di profondità nella grotta marina delle Maldive.. Indagini su responsabilità tecnica del tour operator gestore dello yacht Duke of York.. Rogatoria internazionale inviata a Malé per recuperare attrezzature e filmati Go-Pro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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