Maldive subacquei scomparsi | arrivano gli esperti per la terza grotta

Nelle Maldive, due subacquei sono scomparsi durante un'immersione in una grotta a Alimathà. Gli esperti sono arrivati sul luogo per investigare sulla terza camera della grotta, che potrebbe contenere elementi utili alle indagini. Un team finlandese si prepara a intervenire per il recupero dei corpi, ma ancora non si conoscono i dettagli delle operazioni. La zona è stata messa in sicurezza e le ricerche proseguono con l'ausilio di tecnologie specializzate.

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