Maldive subacquei scomparsi | arrivano gli esperti per la terza grotta
Nelle Maldive, due subacquei sono scomparsi durante un'immersione in una grotta a Alimathà. Gli esperti sono arrivati sul luogo per investigare sulla terza camera della grotta, che potrebbe contenere elementi utili alle indagini. Un team finlandese si prepara a intervenire per il recupero dei corpi, ma ancora non si conoscono i dettagli delle operazioni. La zona è stata messa in sicurezza e le ricerche proseguono con l'ausilio di tecnologie specializzate.
? Domande chiave Cosa si nasconde nella terza camera della grotta di Alimathà?. Come interverrà il team finlandese per il recupero dei corpi?. Perché le prime due esplorazioni non hanno dato alcun esito?. Quando inizieranno le nuove operazioni di soccorso subacqueo?.? In Breve Esperti finlandesi Dan Europe arrivano domani per supportare il recupero dei corpi.. Ricerca nella terza camera dopo il nulla di fatto nelle prime due stanze.. Operazioni di soccorso ripartiranno lunedì mattina in base alle condizioni meteo.. Avvocati Antonello Riccio e Gianluigi Dell'Acqua assistono le famiglie dei dispersi.. Le ricerche per i quattro subacquei italiani scomparsi ad Alimathà, nelle Maldive, proseguono senza risultati dopo l’esplorazione delle prime due camere della grotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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