Cinque subacquei sono deceduti in una grotta nelle Maldive, portando all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura. Le autorità hanno verificato che l’attrezzatura impiegata non era idonea alla profondità raggiunta durante l’immersione. Sono stati identificati due subacquei che non risultano registrati nel permesso ufficiale rilasciato per le attività nella zona. La vicenda ha portato a un’attenzione crescente sulle normative e sui controlli relativi alle immersioni nelle aree protette.

? Punti chiave Perché l'attrezzatura usata non era adatta alla profondità della grotta?. Chi erano i due subacquei non registrati nel permesso ufficiale?. Come sono rimasti intrappolati nella terza camera nell'oscurità totale?. Perché l'istruttore potrebbe aver abbandonato il gruppo durante la discesa?.? In Breve Il sergente Mohammed Mahudhee è deceduto per decompressione durante i soccorsi.. Due subacquei non risultavano inclusi nell'elenco ufficiale del permesso di spedizione.. Attrezzatura ricreativa limitata a 30 metri per discese autorizzate fino a 50 metri.. Corpo di Benedetti trovato il 15 maggio vicino all'ingresso della grotta Thinwana Kandu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, 5 subacquei morti in grotta: la Procura apre un’inchiesta

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Maldive, gli italiani morti «nella grotta senza le torce»

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