Il marito di Monica Montefalcone ha commentato che la donna, nota per la sua presenza in televisione, trascorreva ogni anno del tempo al sole. Ha aggiunto che Monica era una donna molto bella, caratterizzata da un sorriso luminoso, e ha affermato che desidera ricordarla in questo modo. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul motivo di tali commenti.

"Monica era una donna bellissima, illuminata dal suo sorriso, ed è così che voglio ricordarla". Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, affida all'agenzia Adnkronos il suo commosso ricordo della professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, e della loro figlia Giorgia Sommacal, laureanda all'università di Genova, entrambe vittime della tragedia dello scorso 14 maggio alle Maldive. Sommacal parla mentre sono in corso le autopsie sui corpi delle due donne, che serviranno a fare chiarezza su quanto accaduto. "Monica aveva competenze al di sopra della norma, quando si parla... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, il marito di Monica Montefalcone accusa: "Ogni anno a prendere il sole? Quando andava in tv..."

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