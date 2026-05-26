Maldive gli esiti dell' autopsia dei 5 sub italiani morte per esaurimento aria e annegamento nella grotta di Alimathà

Da ilgiornaleditalia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'autopsia sui cinque sub italiani morti nella grotta di Alimathà ha confermato che la causa dei decessi è stata l’esaurimento dell’aria e l’annegamento. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino. La notizia si aggiunge alle discussioni in corso sulle circostanze dell’incidente nelle Maldive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I 5 sub Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino morti per esaurimento dell'aria e annegamento, come anticipato dal Giornale d'Italia Il tema legato alle Maldive continua a tenere banco. Gli esiti dell'autopsia sui 5 sub italian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maldive gli esiti dell autopsia dei 5 sub italiani morte per esaurimento aria e annegamento nella grotta di alimath224
© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, gli esiti dell'autopsia dei 5 sub italiani, morte per esaurimento aria e annegamento nella grotta di Alimathà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maldive, individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italianiNell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati trovati i corpi dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione scientifica.

Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recuperoNelle acque delle Maldive, sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani che erano scomparsi giovedì scorso durante un’immersione nella grotta...

Temi più discussi: Tragedia Maldive, bombole e corridoio sbagliato: ecco come sono morti nella grotta i 5 sub italiani; Sub morti alle Maldive, oggi le ultime tre autopsie. Asfissia pista più accreditata; Sub morti alle Maldive, iniziato il rientro di quattro salme; 1mattina News 2025/26 - Maldive, mistero sui sub morti: indagini sulle immersioni - 25/05/2026 - Video.

maldive gli esiti dellSub morti alle Maldive, martedì 26 maggio l'autopsia della professoressa MontefalconeEsami anche sui corpi della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Terminate le analisi sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri ... rainews.it

maldive gli esiti dellL’autopsia, l’esame delle GoPro e le mail della prof Montefalcone: caccia alla verità sulla morte dei sub alle MaldiveAcquisito dagli inquirenti anche il ‘documento di missione’ con gli indirizzi di ricerca dell’Università di Genova. Se emergeranno i via libera, si potrebbe ipotizzare l’infortunio sul lavoro per la b ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web