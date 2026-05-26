Maldive gli esiti dell' autopsia dei 5 sub italiani morte per esaurimento aria e annegamento nella grotta di Alimathà
L'autopsia sui cinque sub italiani morti nella grotta di Alimathà ha confermato che la causa dei decessi è stata l’esaurimento dell’aria e l’annegamento. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino. La notizia si aggiunge alle discussioni in corso sulle circostanze dell’incidente nelle Maldive.
I 5 sub Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino morti per esaurimento dell'aria e annegamento, come anticipato dal Giornale d'Italia Il tema legato alle Maldive continua a tenere banco. Gli esiti dell'autopsia sui 5 sub italian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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