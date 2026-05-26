Maldive gli esiti dell' autopsia dei 5 sub italiani morte per esaurimento aria e annegamento nella grotta di Alimathà

Notizia in breve

L'autopsia sui cinque sub italiani morti nella grotta di Alimathà ha confermato che la causa dei decessi è stata l’esaurimento dell’aria e l’annegamento. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino. La notizia si aggiunge alle discussioni in corso sulle circostanze dell’incidente nelle Maldive.