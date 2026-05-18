Maldive individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italiani
Nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati trovati i corpi dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione scientifica. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento dei corpi nella grotta di Alimathà, dove erano scomparsi. Le autorità locali e i soccorritori hanno coordinato le operazioni per recuperare i resti, senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle cause della tragedia. La notizia ha suscitato grande attenzione sia in Italia che nelle Maldive.
Svolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un'immersione scientifica. I corpi dei quattro ricercatori che risultavano ancora dispersi sono stati localizzati all'interno della grotta marina di Alimathà. A darne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
MALDIVE, individuati dai SUB i corpi dei 4 italiani
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