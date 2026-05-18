Maldive individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italiani

Nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati trovati i corpi dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione scientifica. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento dei corpi nella grotta di Alimathà, dove erano scomparsi. Le autorità locali e i soccorritori hanno coordinato le operazioni per recuperare i resti, senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle cause della tragedia. La notizia ha suscitato grande attenzione sia in Italia che nelle Maldive.

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