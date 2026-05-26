Le autopsie sui tre sub coinvolti in un incidente nelle Maldive sono iniziate dopo quelle di ieri sui corpi di due altre vittime. Oggi i medici legali si concentrano sui restanti tre sub, mentre i risultati di quelle precedenti, compresi gli esami istologici e tossicologici, devono ancora essere comunicati. L'università di Genova ha precisato che le operazioni di rimozione dei profili sui corpi sono state effettuate tramite una procedura informatica.

Dopo le autopsie di ieri sui corpi di Benedetti e Gualtieri e per i cui esiti occorrerà attendere i risultati istologici e tossicologici, oggi i medici legali si concentreranno sugli altri 3 sub. Intanto contro l'Ateneo genovese i legali di Montefalcone puntano il dito: "Sapeva" È diventato u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, al via le autopsie su Montefalcone, Sommacal e Oddenino, Ateneo di Genova su rimozione profili: "Procedura informatica"

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Maldive, al via le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri

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