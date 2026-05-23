Maldini a Istanbul | incontro decisivo per il futuro nel Fenerbahce

Un rappresentante del Fenerbahçe ha incontrato Maldini a Istanbul in un incontro che potrebbe influenzare il suo futuro nel club. La discussione si è concentrata su un possibile ruolo di Maldini all’interno della società, senza dettagli su eventuali incarichi ufficiali. La presenza dell’ex calciatore italiano nel contesto del club viene vista come un elemento chiave, ma non sono stati resi pubblici i risultati dell’incontro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

? Punti chiave Chi è l'uomo che ha convinto Maldini a Istanbul?. Come influirà la presenza dell'italiano sulla presidenza del Fenerbahce?. Perché Maldini ha deciso di accettare una sfida fuori dall'Italia?. Quali cambiamenti porterà il metodo di Maldini nel calcio turco?.? In Breve Incontro a Istanbul con il candidato presidenziale Hakan Safi dopo il primo contatto milanese.. Maldini è inattivo dal giugno 2023 dopo la fine dell'esperienza dirigenziale al Milan.. L'ex difensore compirà 58 anni il prossimo mese dopo il periodo di inattività.. L'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu ha documentato l'incontro con immagini esclusive.. Istanbul, 23... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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