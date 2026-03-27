Mlacic rompe il silenzio | Ho detto no all’Inter per l’Udinese e vi spiego perchè Il retroscena di gennaio

Il calciatore dell’Udinese ha spiegato di aver rifiutato un trasferimento all’Inter durante il mercato di gennaio. In un’intervista, ha fornito dettagli sui motivi della decisione e ha riferito di aver preso questa scelta consapevolmente. Le sue dichiarazioni arrivano dopo settimane di silenzio riguardo alla vicenda, che ha attirato l’attenzione di media e tifosi.

Inter News 24 Mlacic è tornato sul mancato trasferimento all’Inter dello scorso gennaio: le dichiarazioni del calciatore dell’Udinese. Il giovane talento croato Branimir Mlacic, difensore classe 2007 passato all’Udinese a gennaio, è tornato sul mancato approdo all’ Inter di Cristian Chivu. Intervistato da Sportske Novosti, il centrale ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Friuli rispetto ai nerazzurri, nonostante la trattativa con l’Hajduk Spalato sembrasse ormai definita. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « È un onore essere contattato da un gigante come l’Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mlacic rompe il silenzio: «Ho detto no all’Inter per l’Udinese e vi spiego perchè». Il retroscena di gennaio Articoli correlati Leggi anche: Mlacic: “Ecco perché ho scelto l’Udinese e non l’Inter” Mlacic rivela: «Un onore essere contattato da una gigante come l’Inter, ma ecco perché ho scelto l’Udinese»Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per...