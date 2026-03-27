Mlacic rompe il silenzio | Ho detto no all’Inter per l’Udinese e vi spiego perchè Il retroscena di gennaio

Da internews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore dell’Udinese ha spiegato di aver rifiutato un trasferimento all’Inter durante il mercato di gennaio. In un’intervista, ha fornito dettagli sui motivi della decisione e ha riferito di aver preso questa scelta consapevolmente. Le sue dichiarazioni arrivano dopo settimane di silenzio riguardo alla vicenda, che ha attirato l’attenzione di media e tifosi.

Inter News 24 Mlacic è tornato sul mancato trasferimento all’Inter dello scorso gennaio: le dichiarazioni del calciatore dell’Udinese. Il giovane talento croato Branimir Mlacic, difensore classe 2007 passato all’Udinese a gennaio, è tornato sul mancato approdo all’ Inter di Cristian Chivu. Intervistato da Sportske Novosti, il centrale ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Friuli rispetto ai nerazzurri, nonostante la trattativa con l’Hajduk Spalato sembrasse ormai definita. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « È un onore essere contattato da un gigante come l’Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mlacic rompe il silenzio: «Ho detto no all’Inter per l’Udinese e vi spiego perchè». Il retroscena di gennaio

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