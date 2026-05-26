Paolo Maldini non si trasferirà al Fenerbahçe. Secondo quanto riferito, il suo futuro potrebbe essere legato a un ruolo che lo avvicina a Ibrahimovic a Istanbul. La situazione riguarda anche il possibile coinvolgimento di Leão, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le tempistiche. La notizia si basa su ricostruzioni e non su annunci ufficiali, e non sono stati forniti nomi di altri soggetti coinvolti.

Il tam-tam mediatico scattato dopo la foto a Istanbul tra Paolo Maldini e Hakan Safi, imprenditore e candidato alla presidenza del Fenerbahçe per le elezioni del 6-7 giugno 2026, ha subito preso la direzione del sensazionalismo. In molti hanno gridato al "tradimento", parlando dell'ex capitano del Milan pronto a insediarsi come classico direttore tecnico o dirigente operativo del club turco. La realtà, però, è molto più sottile, strategica e moderna. La si intuisce anche dalla sua recente intervista (pubblicata oggi, eccola), e la esplicitiamo noi dopo aver indagato: Maldini non andrà a fare il dipendente o l'uomo di scrivania a Istanbul. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS

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