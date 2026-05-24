Paolo Maldini è stato visto a Istanbul insieme a Hakan Safi, candidato presidente del Fenerbahçe. La presenza dell’ex dirigente del Milan ha attirato l’attenzione dei media turchi, che hanno scattato foto e registrato incontri. La visita si è svolta in un contesto di incontri tra figure di spicco del calcio europeo. Nel frattempo, si diffonde un retroscena riguardante il passato di Maldini con il Milan, senza dettagli specifici.

Paolo Maldini lo ha sempre ribadito pubblicamente: in Italia non lavorerà mai per nessun club che non sia il Milan. L'unica vera eccezione è rappresentata dalla Nazionale Italiana, una maglia che lo storico numero 3 del Diavolo ha indossato per anni con orgoglio. Nelle ultime ore sono arrivate conferme importanti sulla sponda europea del Bosforo. Maldini è stato intercettato a Istanbul dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu a colloquio con Hakan Safi, imprenditore e candidato alla presidenza del Fenerbahçe nelle elezioni societarie in programma il 6 e 7 giugno 2026. Prima opzione: ruolo di consulente strategico e ambasciatore del brand Fenerbahçe nel mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maldini ‘flirta’ a Istanbul con il Fenerbahçe. Ma spunta il clamoroso retroscena sul Milan

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