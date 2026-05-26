I casi di parodontite grave sono raddoppiati in trent’anni. Tra i fattori di rischio sono stati individuati anche il caldo e l’inquinamento.

Lo smog e le temperature in aumento non rappresentano un rischio soltanto per i nostri polmoni e il nostro cuore, oltre che per l'intero Pianeta. Nel corso degli ultimi anni, con l'inquinamento atmosferico in crescita e i cambiamenti climatici sempre più evidenti, diversi studi hanno iniziato a fare i primi collegamenti tra questa nuova realtà e l'aumento delle malattie delle gengive. I dati che abbiamo a disposizione risalgono al 2023, con la pubblicazione del rapporto Global Burden of Disease 2023, secondo il quale i casi di parodontite grave nel mondo sono raddoppiati in trent'anni, passando da 559 milioni a 1,1 miliardi di persone, pari al 14% della popolazione globale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malattie delle gengive: tra i fattori di rischio anche caldo e inquinamento

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