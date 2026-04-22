Recenti studi indicano che la sindrome di Down potrebbe essere influenzata anche da una reazione autoimmune, in cui gli anticorpi materni attaccano la membrana che riveste l'ovocita. Questa ipotesi potrebbe spiegare perché si riscontrano casi di trisomia 21 anche in gravidanze di madri giovani. Al momento, questa teoria rappresenta un nuovo ambito di indagine nel campo della genetica e della medicina riproduttiva.

AGI - La sindrome di Down potrebbe dipendere in alcuni casi anche da una reazione autoimmune - in cui gli anticorpi materni attaccano la membrana che riveste l'ovocita - e questo meccanismo potrebbe spiegare i casi in cui la trisomia 21 si verifica anche in gravidanze di mamme giovani. Lo studio e i ricercatori coinvolti. È la proposta che arriva da uno studio innovativo, coordinato da Giuseppe Noia, docente di Medicina dell'Età Prenatale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e della UOSD Hospice Perinatale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, nonché presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia ETS, promotrice e cofinanziatrice del progetto di ricerca.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sindrome di Down, anticorpi materni tra i fattori di rischio

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