Malattie croniche Anzio e Siena sul podio della challenge per la prevenzione

Due comuni si sono distinti in una sfida sulla prevenzione delle malattie croniche, con Anzio e Siena in testa. La competizione ha coinvolto diverse realtà locali, premiando chi ha promosso iniziative di sensibilizzazione e interventi sanitari. La classifica finale ha evidenziato i risultati ottenuti attraverso campagne di informazione e programmi di screening. La sfida ha coinvolto numerose amministrazioni comunali, tutte impegnate nel migliorare la salute pubblica mediante azioni preventive.

Anzio, 26 maggio 2026 – C’è un’Italia fatta di comuni che ogni giorno si prendono cura del benessere dei propri cittadini. Un’Italia concreta, capace di fare rete affinché prevenzione e costanza siano presenti nella vita quotidiana. Un’Italia che con creatività e impegno si attiva per promuovere con determinazione la salute delle persone’. È questo lo spirito che emerge dall’evento conclusivo della campagna di comunicazione ‘ Ricordati di Stare Bene ‘, l’iniziativa promossa da HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo e Federsanità – Confederazione delle Federsanità ANCI Regionali sull’importanza dell’aderenza terapeutica nella popolazione over 65 e con malattie croniche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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