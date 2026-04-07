Malattie renali croniche interrogazione in Regione Ancarani Pd | Rafforzare prevenzione e diagnosi precoce

In Regione si è tenuta un’interrogazione riguardante le malattie renali croniche, che rappresentano una sfida importante nel campo della salute pubblica. Durante l’intervento, si è evidenziato come queste patologie, spesso prive di sintomi nelle prime fasi, richiedano un’attenzione particolare. La discussione ha puntato a rafforzare le strategie di prevenzione e diagnosi precoce, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente e ridurre il carico di malattia sulla popolazione.

“Continuare a investire sulla prevenzione – afferma Ancarani – significa rendere il nostro sistema sanitario ancora più efficace, sostenibile e vicino ai cittadini” Le malattie renali croniche rappresentano una delle principali sfide di salute pubblica, spesso sottovalutate perché nelle fasi iniziali possono non presentare sintomi evidenti. In Italia si stima che circa il 10% della popolazione adulta ne sia colpita. Su questo tema è intervenuta la consigliera regionale del Partito democratico Valentina Ancarani, che ha presentato un’interrogazione in Assemblea legislativa per chiedere alla Giunta regionale di rafforzare le politiche di prevenzione e diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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