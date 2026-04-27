VIDEO | Medicina di precisione accordo tra Asp e Fondazione Heal | Prevenzione e ricerca contro tumori e malattie croniche

È stato firmato un accordo tra un'azienda sanitaria e una fondazione dedicata alla ricerca, con l'obiettivo di integrare la medicina di precisione nelle attività di prevenzione e cura. La collaborazione mira a sviluppare strumenti e approcci personalizzati per affrontare tumori e malattie croniche. Questa alleanza rappresenta un passo importante nel tentativo di migliorare le strategie di diagnosi e trattamento attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Un’alleanza strategica per portare la medicina di precisione dentro i percorsi di prevenzione e assistenza. L’Asp ha sottoscritto questa mattina allo Steri un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Fondazione Heal Italia, finalizzato allo sviluppo di modelli innovativi per la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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