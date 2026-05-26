Il caschetto anti-tremore per la malattia di Parkinson funziona attraverso dispositivi che stimolano elettricamente il cervello o i nervi, riducendo i tremori. Questi dispositivi sono indicati non solo per gli anziani, ma anche per persone di diverse età che manifestano sintomi significativi. La malattia può causare dolore e altri disturbi motori, smentendo l’idea che sia una condizione esclusivamente legata all’età o priva di fastidi.

Via dai luoghi comuni. Chi pensa che la malattia di Parkinson riguardi solo gli anziani è fuori, strada, così come non è nel giusto che ritiene che questa condizione non provochi dolori. Purtroppo, come rivela il caso ormai arcinoto di Michael J. Fox, la patologia può colpire anche i giovani. Il sintomo principale è la lentezza dei movimenti (circa il 30% dei pazienti non ha tremore) e il dolore è spesso il primo sintomo della malattia. Fumo e alcool non interferiscono con la malattia e molti pazienti possono condurre una vita normale. Le cause che avviano il processo neurodegenerativo sono al momento sconosciute anche se ci sono sempre più evidenze che fanno pensare ad un difetto genico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Malattia di Parkinson, come funziona il caschetto anti-tremore (e non solo) e per chi è indicato

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