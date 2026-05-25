Tremore essenziale e Parkinson | la cura innovativa in un ospedale napoletano
Un ospedale nel Sud Italia ha sviluppato una cura innovativa per il Parkinson e i tremori essenziali che non richiede interventi chirurgici. La procedura mira a ridurre i tremori senza l’uso del bisturi, rappresentando una svolta significativa nel trattamento di queste condizioni. La tecnica è stata presentata come una soluzione alternativa rispetto alle opzioni tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti. La notizia riguarda un passo avanti nel campo delle terapie non invasive per i disturbi motori.
Addio ai tremori senza bisturi. Svolta epocale nel Sud Italia per la cura di Parkinson e tremori essenziali. Il policlinico Vanvitelli è il primo centro del Meridione ad applicare la metodologia ‘Focused ultrasound guidato da risonanza magnetica’ che permette di ridurre i tremori tra l'80 e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Parkinson: addio tremori senza bisturi | La terapia a ultrasuoni che cambia la vita
Notizie e thread social correlati
Parkinson e tremore: a Napoli primi 10 pazienti per nuovo ‘caschetto’ a ultrasuoniA Napoli sono stati individuati i primi dieci pazienti che utilizzeranno un nuovo dispositivo a ultrasuoni, chiamato ‘caschetto’, per il trattamento...
I tremori del Parkinson trattati senza bisturi: la terapia innovativa al Policlinico VanvitelliAl Policlinico Vanvitelli, i pazienti affetti da Parkinson possono usare un caschetto anti-tremore, una terapia innovativa senza bisturi.
Temi più discussi: Casco a ultrasuoni per dire addio al tremore da Parkinson e non solo. Un primato del Mezzogiorno; Parkinson, ultrasuoni in un caschetto cancellano i tremori senza bisturi; NAPOLI. Conferenza stampa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico Luigi Vanvitelli per la presentazione dei risultati clinici di un innovativo sistema di terapia ad ultrasuoni guidata da risonanza magnetica, che consente di eliminare i tremori inval.
Una possibile causa di un Tremore Essenziale (ET) mal diagnosticato da escludere reddit
Stop tremori Parkinson senza bisturi, 10 pazienti curati con ultrasuoni a Napoli(Adnkronos) – Il Parkinson limitava quasi del tutto la mia autonomia, dopo la terapia a ultrasuoni il tremore dal lato destro è sparito. Oggi riesco di nuovo a guidare l'auto, farmi la barba, scriver ... tuobenessere.it
Parkinson, ultrasuoni in un caschetto cancellano i tremori in modo non invasivoCurati i primi pazienti al policlinico Vanvitelli di Caserta. L'ingegnere di 72 anni: Dopo la terapia a ultrasuoni il tremore dal lato destro è sparito: oggi riesco di nuovo a guidare l'auto ... altoadige.it