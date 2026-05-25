Tremore essenziale e Parkinson | la cura innovativa in un ospedale napoletano

Notizia in breve

Un ospedale nel Sud Italia ha sviluppato una cura innovativa per il Parkinson e i tremori essenziali che non richiede interventi chirurgici. La procedura mira a ridurre i tremori senza l’uso del bisturi, rappresentando una svolta significativa nel trattamento di queste condizioni. La tecnica è stata presentata come una soluzione alternativa rispetto alle opzioni tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti. La notizia riguarda un passo avanti nel campo delle terapie non invasive per i disturbi motori.