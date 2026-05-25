A Napoli sono stati individuati i primi dieci pazienti che utilizzeranno un nuovo dispositivo a ultrasuoni, chiamato ‘caschetto’, per il trattamento della malattia di Parkinson e del tremore essenziale. Questa tecnologia mira a ridurre i sintomi attraverso l’applicazione di onde ultrasoniche, senza intervento chirurgico invasivo. Il trattamento è stato avviato presso un centro specializzato e si inserisce in un percorso di sperimentazione clinica.

Speranze concrete per i pazienti con malattia di Parkinson e quanti soffrono di tremore essenziale. Il nuovo sistema di terapia a ultrasuoni guidata da risonanza magnetica, indolore e non invasivo, ha consentito di ridurre drasticamente il tremore nei primi 10 pazienti trattati al Policlinico Universitario Vanvitelli di Napoli. Un approccio che ora coinvolgerà altri 5 pazienti selezionati, mentre ulteriori 10 sono in fase di screening per accedere alla procedura. La testimonianza . Pensiamo che in Italia circa 300.000 persone fanno i conti con la malattia di Parkinson, patologia che costa circa 8 miliardi e mezzo di euro l’anno. “Il Parkinson limitava quasi del tutto la mia autonomia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parkinson e tremore: a Napoli primi 10 pazienti per nuovo ‘caschetto’ a ultrasuoni

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