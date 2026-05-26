Malamovida in Bicocca mozione antidegrado di Forza Italia
I residenti di Bicocca hanno firmato una petizione con oltre mille firme per chiedere interventi contro il degrado nel quartiere. La petizione è stata presentata da un gruppo di cittadini e si concentra su problemi legati alla sicurezza e alla pulizia. Parallelamente, Forza Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale per affrontare le criticità segnalate. La richiesta riguarda interventi di potenziamento delle forze dell’ordine e miglioramenti nelle aree pubbliche.
La petizione dei residenti del quartiere con oltre mille firme certificate raccolte. Ma non solo. A chiedere al Comune interventi per risolvere il problema della malamovida intorno all’Università Bicocca è anche una mozione depositata il 22 maggio dalla consigliera comunale di Forza Italia Deborah Giovanati. Il documento indica al sindaco Giuseppe Sala e alla sua Giunta una serie di azioni per eliminare, o almeno limitare, degrado, sporcizia, schiamazzi e abuso di alcol: "Prevedere un presidio mirato della Polizia locale nelle serate del giovedì in piazza dei Daini, al fine di prevenire comportamenti illeciti e contrastare il degrado urbano;... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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