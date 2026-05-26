malamovida in bicocca mozione antidegrado di forza italia

Notizia in breve

I residenti di Bicocca hanno firmato una petizione con oltre mille firme per chiedere interventi contro il degrado nel quartiere. La petizione è stata presentata da un gruppo di cittadini e si concentra su problemi legati alla sicurezza e alla pulizia. Parallelamente, Forza Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale per affrontare le criticità segnalate. La richiesta riguarda interventi di potenziamento delle forze dell’ordine e miglioramenti nelle aree pubbliche.