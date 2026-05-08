Un nuovo documento presentato da Forza Italia riguarda la mobilità delle persone non vedenti a Taranto. La mozione propone interventi per migliorare l’accessibilità urbana e l’utilizzo di tecnologie specifiche per facilitare gli spostamenti di chi non vede. La proposta si concentra su iniziative concrete per rendere la città più sicura e fruibile per questa categoria di cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Una città più accessibile e tecnologicamente avanzata per le persone cieche e ipovedenti. È questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio comunale a Taranto dal consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato insieme al collega Ungaro. Il documento propone l’introduzione di sistemi di orientamento intelligente in ambito urbano, pensati per facilitare gli spostamenti autonomi delle persone con disabilità visiva. Alla base dell’iniziativa vi è l’idea di superare non solo le barriere architettoniche tradizionali, ma anche quelle legate alla mancanza di riferimenti sensoriali negli spazi pubblici. La proposta prevede l’installazione di radiofari in punti strategici della città, come incroci, semafori, fermate degli autobus, uffici pubblici e farmacie.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, mozione di Forza Italia per la mobilità dei non vedenti

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