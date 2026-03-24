Fare Agroalimentare | il tour di Agrocepi tra le eccellenze campane

Tre realtà produttive d'eccellenza per raccontare il meglio dell'agricoltura campana: l'azienda ortofrutticola Lamberti a Orta di Atella (Caserta), le Cantine Cervo a Dugenta (Benevento) e il caseificio Il Granato a Capaccio Paestum (Salerno). Sono state queste le tappe al centro, venerdì 20 marzo, del tour "Fare Agroalimentare", l'iniziativa promossa da Agrocepi per mettere al centro la filiera agroalimentare e i programmi di filiera integrati, puntando ad aggregare produttori e trasformatori per valorizzare il Made in Italy e consolidare il dialogo diretto tra le istituzioni pubbliche e le imprese agricole. Una giornata all'insegna dell'ascolto e del confronto che ha visto la partecipazione attiva della Senatrice Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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