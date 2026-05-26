Un esponente politico si presenta al quartier generale in bicicletta, dopo aver passato parte della giornata lontano dai riflettori. La presenza pubblica sembra essere volta a mostrare disponibilità e determinazione. Non sono stati rivelati dettagli sulle attività svolte durante il giorno né commenti ufficiali. La visita si inserisce in un contesto di attesa riguardo a possibili sviluppi politici e future decisioni amministrative.

Arriva al suo quartier generale in bicicletta, dopo aver trascorso parte della giornata lontana dai riflettori per stemperare un po’ la tensione. La giornata Federica Maineri, candidata del Pd e del Centrosinistra, l’ha trascorsa con un vecchio amico di lunga data, girando per alcuni angoli della città cercando, per quanto possibile di staccare la spina. Di non pensare al risultato elettorale. Poi, fra gli applausi, ha fatto la sua comparsa al suo quartier generale in via Cairoli (a due passi da quello di Sara Grilli) e poi Federica Maineri si lascia andare a un sorriso con cui fa trapelare la sua soddisfazione. "Sì, siamo contenti del risultato – ha detto a caldo – e c’è fiducia in tutti noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maineri non si nasconde: "Pronti per governare"

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