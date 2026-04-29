Lazio il Pd lancia la coalizione progressista per battere la destra | Rocca ha fallito siamo pronti a governare

In Lazio, il Partito Democratico ha annunciato la creazione di una coalizione progressista con l’obiettivo di battere la destra alle prossime elezioni. La formazione si presenta compatta, sostenendo che l’attuale amministrazione ha fallito e che sono pronti a governare. Nel frattempo, a Roma, la discussione sulla partecipazione del Movimento 5 Stelle alla coalizione che appoggia il candidato sindaco Gualtieri-bis è ancora aperta, ma alla Pisana la questione sembra ormai chiusa.

Mentre in Campidoglio ancora si discute sulla presenza o meno del M5S nella coalizione a sostegno del Gualtieri-bis, alla Pisana la partita del campo largo è chiusa, anche con un certo anticipo. Il Pd ha chiamato a raccolta tutte le forze d'opposizione al governo di Francesco Rocca e ha lanciato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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