Bonelli | Destra totalmente allo sbando succube di Trump e Netanyahu noi siamo pronti a governare – Il video
In piazza Montecitorio, un rappresentante di una forza politica ha dichiarato che la destra è in difficoltà e si trova sotto l’influenza di leader stranieri. Ha affermato che il proprio gruppo politico è pronto a governare. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e ripresa dai media. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti o sui riferimenti specifici ai leader citati.
(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La dichiarazione di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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