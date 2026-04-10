Bonelli | Destra totalmente allo sbando succube di Trump e Netanyahu noi siamo pronti a governare – Il video

In piazza Montecitorio, un rappresentante di una forza politica ha dichiarato che la destra è in difficoltà e si trova sotto l’influenza di leader stranieri. Ha affermato che il proprio gruppo politico è pronto a governare. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e ripresa dai media. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti o sui riferimenti specifici ai leader citati.