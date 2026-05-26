A Magnago, Marta ha ottenuto il 54,47% dei voti, mentre a Cuggiono Berra ha conquistato il 53,23%. Gli elettori del Castanese hanno preferito le singole candidature rispetto alle coalizioni di centrodestra. I risultati evidenziano una preferenza locale per i candidati, con una netta affermazione di Marta nel primo comune e di Berra nel secondo. Nessuna delle altre forze politiche ha superato il 50% dei consensi nei rispettivi comuni.

Gli elettori del Castanese hanno penalizzato le coalizioni di centrodestra. A Magnago il nuovo sindaco di centrosinistra è Gianluca Marta – al secondo tentativo di insediarsi sulla massima poltrona del municipio –, che stacca nettamente i due candidati espressione delle forze politiche che avevano amministrato il paese negli ultimi quattro anni. Gianluca Marta ha ottenuto 2.189 voti, pari al 54,47%, sconfiggendo nettamente i due avversari di centrodestra Gilberto Cimmino (SiAmo Magnago Bienate, sostenuto anche dalla Lega), che si è fermato a 1014 voti, pari al 25,23%, e Mario Ceriotti (Fi, FdI e Noi Moderati) con 816 voti, pari al 20,38%. A Cuggiono il posto lasciato vacante da Giovanni Cucchetti verrà occupato dal suo vice Sergio Berra, il candidato di Cuggiono Democratica che ha avuto 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magnago, il 54,47% dei voti a Marta. Cuggiono premia Berra con il 53,23%

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