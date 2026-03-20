Il sindaco Giovanni Cucchetti non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative di maggio. Al suo posto, il vice Sergio Berra sarà il candidato della lista Cuggiono Democratica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e la lista ha annunciato che Berra è stato scelto per rappresentare il progetto civico nelle elezioni imminenti.

Non sarà il sindaco, Giovanni Cucchetti, il candidato della civica Cuggiono Democratica alle elezioni amministrative di maggio. Lo ha comunicato ieri lui stesso, annunciando anche il nome di chi è stato designato per portare avanti il testimone di un’esperienza amministrativa datata nel tempo, che ha espresso tre sindaci dal 1998 ad oggi (intervallati da momenti a guida Lega e partiti di centrodestra). A candidarsi sarà l’attuale vicesindaco e assessore alla vigilanza, viabilità e bilancio Sergio Berra (che sarà ufficialmente presentato il 26 marzo). "È con grande rammarico che ho dovuto assumere la decisione di non ricandidarmi più alle prossime elezioni amministrative nel mio paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucchetti non si ricandida. È il vice Sergio Berra a raccogliere il testimone in Cuggiono Democratica

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