Elezioni a Cuggiono sfida a due tra Berra e Crespi

A Cuggiono si avvicinano le elezioni comunali con due candidati alla carica di sindaco che si contendono il ruolo principale. La campagna elettorale si concentra sulle rispettive liste e sui programmi presentati per il futuro del paese. La decisione finale spetterà agli elettori, chiamati a esprimersi attraverso il voto. La competizione si svolge in un clima di confronto tra le due figure politiche che rappresentano le principali forze in corsa.

Alle elezioni comunali di Cuggiono si sfidano due candidati a sindaco: Sergio Berra e Stefano Crespi. Il primo rappresenta la continuità del centrosinistra al governo della città: è vice sindaco uscente. Il secondo è invece il candidato dell'attuale opposizione di centrodestra.Si vota domenica 24. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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