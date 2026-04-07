Ghost Love di Maria Musso | doppio appuntamento di presentazione nel Messinese

Due appuntamenti in Sicilia dedicati alla letteratura e alla riflessione sulle relazioni contemporanee: a Messina e Taormina verrà presentato il romanzo Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto dell’autrice Maria Musso. Il primo incontro si terrà giovedì 16 aprile alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione Siciliana della Stampa – sezione provinciale di Messina – in Piazza Antonello. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 22 aprile alle ore 17.30 a Taormina, nella Sala eventi dell’Archivio Storico (ex Chiesa di Sant’Agostino) in Piazza IX Aprile, con il patrocinio del Comune. Il romanzo racconta un amore sospeso, una relazione intensa ma incompiuta che lascia tracce profonde nella vita dei protagonisti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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