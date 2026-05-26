Maggio dei Libri | a Maenza Le Magiche Favole della Buonanotte di Rossana Nardacci
Si conclude il 31 maggio la rassegna "Monti Lepini – un territorio che legge" oltre un mese di incontri, presentazioni di libri e dibattiti legati al mondo della letteratura e della lettura organizzata dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con il Sistema Territoriale Biblioteche dei Monti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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