Maggio dei Libri | a Maenza Le Magiche Favole della Buonanotte di Rossana Nardacci

Da latinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si conclude il 31 maggio la rassegna "Monti Lepini – un territorio che legge" oltre un mese di incontri, presentazioni di libri e dibattiti legati al mondo della letteratura e della lettura organizzata dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con il Sistema Territoriale Biblioteche dei Monti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Hoepli, la rivolta dei libri mobilita Milano: tutti in piazza contro la chiusura. “Crediamo nelle favole”A Milano, nel centro della città, si sono riuniti diversi cittadini, tra cui una bambina con un cappotto rosso, che ha sollevato uno striscione con...

Maggio dei libri, il calendario della Compagnia dei LepiniNel mese di maggio, la campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura torna anche nel 2026.

magiche favole della maggio dei libri aLettura, musica e cultura: torna a Rivello Il Maggio dei LibriRIVELLO (PZ) - Prende il via, il prossimo 21 maggio a Rivello, la seconda edizione della rassegna Il Maggio dei libri. Anche quest’anno l’Amministrazi ... ivl24.it

magiche favole della maggio dei libri aPrima iniziativa per il Maggio dei Libri a Pedivigliano: romanzi e memoria civile nel segno della culturaPedivigliano (Cosenza) - Nel pomeriggio di sabato 9 maggio si è svolta a Pedivigliano la prima delle iniziative accreditate al Maggio dei ... lametino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web