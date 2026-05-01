Maggio dei libri il calendario della Compagnia dei Lepini

Nel mese di maggio, la campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura torna anche nel 2026. La manifestazione, che si svolge dal 23 aprile al 31 maggio, coinvolge diverse istituzioni, associazioni e territori in tutta Italia. L’obiettivo della iniziativa è promuovere la diffusione della cultura attraverso eventi e attività legate ai libri. La Compagnia dei Lepini ha annunciato il proprio calendario di iniziative per questa edizione.

Torna anche nel 2026 il “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura che, dal 23 aprile al 31 maggio, coinvolge istituzioni, associazioni e territori in tutta Italia con iniziative dedicate ai libri e alla diffusione della cultura.Anche la Compagnia dei Lepini rinnova il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Maggio dei Libri: il grido di una madre per il futuro dei giovani?? Cosa sapere Simona Scarcella inaugura il Maggio dei Libri a Tauro con la testimonianza di Giuliana Occhiuto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Dal 29 aprile al 30 Maggio il programma Maggio dei Libri 2026; Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie. Il maggio dei libri: i titoli imperdibili da tenere sempre in borsa o nel tuo KindleThriller, romanzi d’amore con un pizzico di mistero e storie di amicizia e nuovi inizi: ecco i titoli più belli da leggere a maggio. dilei.it Un palinsesto non calato dall’alto secondo l’assessore Spinelli il Maggio dei libri INSIEME 2026Le iniziative, che non comportano oneri finanziari per il bilancio comunale grazie all'impegno diretto dei proponenti e al supporto logistico dell'Ente, continuano però a ricevere risposte solo da alc ... lameziainforma.it Venerdì 1° maggio il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha celebrato la Santa Messa nella sede di Ranica delle Tramvie Elettriche Bergamasche, dove è arrivato con il tram accompagnato dall’ad Gianni Scarfone: «Sono nato sulle rotaie, questo per me è - facebook.com facebook UE–Mercosur:"Dal 1° maggio parte l'accordo interinale, via libera provvisorio agli scambi" #UE #Mercosur #intese #economia #scambi #commercio #sicurezza #imprese #opportunità #1maggio @europainitalia @EU_Growth eurokomonline.eu/inde x.com