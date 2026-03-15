Hoepli la rivolta dei libri mobilita Milano | tutti in piazza contro la chiusura Crediamo nelle favole

A Milano, nel centro della città, si sono riuniti diversi cittadini, tra cui una bambina con un cappotto rosso, che ha sollevato uno striscione con la scritta “Credo nelle favole, viva la Hoepli”. La manifestazione è nata per protestare contro la possibile chiusura della storica libreria, coinvolgendo molte persone che si sono mobilitate in piazza per esprimere il loro sostegno.

Milano, 15 marzo 2026 – Una bambina in cappotto rosso alza uno striscione: “Credo nelle favole, viva la Hoepli”. C’è chi si commuove. Dipendenti e cittadini affezionati. È venuta anche Susanna Schwarz, ex direttrice della casa editrice milanese. Si stringe intorno allo sciarpone per ripararsi dalla pioggia e dice, senza mezzi termini: “È una vergogna”. Gli abbracci, tantissimi. C’è chi non si arrende, mentre risuona “La libertà“ di Giorgio Gaber. Il piccolo esercito composto da un centinaio di persone che si sono riunite ieri mattina a difesa dei libri e della cultura in via Hoepli attraversa tutte le generazioni. Ci sono le lavoratrici e i lavoratori, per i quali si prospetta la cassa integrazione a zero ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hoepli, la rivolta dei libri mobilita Milano: tutti in piazza contro la chiusura. “Crediamo nelle favole” Articoli correlati Hoepli, a Milano flash mob contro la chiusura: messaggi in vetrina e lavoratori in presidioAlcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura... Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: “Patrimonio di Milano, la cultura non si liquida”Milano, 14 marzo 2026 – Almeno 500 persone si sono radunate questa mattina verso le ore 11 in via Hoepli 5 per manifestare la loro vicinanza ai... Tutti gli aggiornamenti su Hoepli la rivolta dei libri mobilita... Temi più discussi: Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazione; Crisi Hoepli, l’interesse di lettori e cittadini: petizione firmata da 26.000 persone; Hoepli, oggi i soci della casa editrice decidono sulla liquidazione: dipendenti in sciopero. Hoepli, la rivolta dei libri mobilita Milano: tutti in piazza contro la chiusura. Crediamo nelle favoleMilano, 15 marzo 2026 – Una bambina in cappotto rosso alza uno striscione: Credo nelle favole, viva la Hoepli. C’è chi si commuove. Dipendenti e cittadini affezionati. È venuta anche Susanna Schwarz ... ilgiorno.it Hoepli, folla al presidio contro la chiusura: Patrimonio di Milano, la cultura non si liquidaAlmeno 500 persone si sono presentate davanti alla libreria, in procinto di chiudere, per manifestare solidarietà ai dipendenti. Quest’ultimi hanno osservato tre ore di sciopero: raccolte 40mila firme ... ilgiorno.it Davanti alle vetrine di via Hoepli la folla si stringe. Cartelli fatti in casa, telefoni alzati, bambini tenuti per mano. Centinaia di persone sabato mattina si sono presentate al flash mob in difesa della libreria simbolo di Milano. Cittadini di tutte le età, genitori con figl facebook Milano, flash mob davanti alla Hoepli. I piccoli librai: «La chiusura di un gigante fa sentire fragili anche noi» x.com