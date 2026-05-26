A Roma, i turisti si riparano dal caldo con ombrellini e fontane, mentre le temperature di maggio hanno raggiunto fino a 37 gradi. La città vive giornate che sembrano estive, con molte persone che cercano sollievo dal caldo intenso. Le temperature elevate sono state registrate in quasi tutta Italia, rendendo questo maggio anomalo rispetto agli anni precedenti.

Ombrellini antisole e fontane prese d'assalto. A Roma i turisti si difendono così dal caldo che ha trasformato le ultime giornate di maggio in piena estate. Dal Nord al Centro impennata delle temperature che nelle ultime ore sono arrivate a sfiorare i 35 gradi, come a Milano, Torino, Bologna, Roma e Firenze. In genere è tutta la Pianura Padana a soffrire. Siamo attraversati da una vasta e calda circolazione anticiclonica che si è ormai già consolidata sull’area del Mediterraneo e che gli esperti prevedono durerà ancora qualche giorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maggio anomalo in quasi tutta Italia: temperature fino a 37 gradi

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GIORGIO NICOLOSI *The Genus Pelvicachromis*West African Cichlids*AIC EVENT LIVE* Ciclidi Africani*

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