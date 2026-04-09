Un'ondata di caldo insolito sta interessando diverse regioni, con temperature che raggiungono i 30 gradi Celsius. Questa situazione si protrarrà più a lungo del previsto, con condizioni climatiche che stanno mantenendo temperature elevate anche oltre i periodi tradizionali di stagione. Le festività pasquali sono state accompagnate da un clima fuori dalla norma, e i meteorologi segnalano che questa ondata di caldo potrebbe continuare nei prossimi giorni.

"> Il clima anomalo che ha caratterizzato le festività pasquali non sembra attenuarsi. Secondo le previsioni meteo per Napoli, la Campania e gran parte del Sud Italia, nelle prossime giornate ci si aspetta un persistente aumento delle temperature, ben al di sopra delle medie stagionali. Temperature e Previsioni per Napoli e Campania. Le stime fornite da esperti de Il Meteo indicano che l’arrivo di aria calda africana, che ha iniziato a farsi sentire durante il weekend appena trascorso, proseguirà nei giorni a venire. Le temperature potrebbero raggiungere punte di 30 gradi, dando vita a un clima estivo anticipato e decisamente fuori dal comune per questa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 30 gradi, durerà più a lungo del previsto.

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Ci sarà caldo fino a sabato, poi dal 13 aprile calo termico e piogge Finirà il caldo anomalo, prima nubi e poi instabilità diffusa x.com

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