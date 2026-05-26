Un'operazione antidroga ha portato all'arresto di 30 persone in Salento. I carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito le misure cautelari su ordine del gip, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nell'ambito dell'indagine sono coinvolte in totale 52 persone. L'azione si concentra su attività di traffico di droga e associazione mafiosa. Al momento, le autorità continuano le indagini per approfondire i collegamenti e le responsabilità.

I carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a 30 misure cautelari personali emesse dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un procedimento penale che conta complessivamente 52 indagati. Dei 30 destinatari delle misure, alcuni raggiunti in altre province e regioni del territorio nazionale, 27 sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari. All’operazione hanno preso parte oltre 200 militari dell’Arma Territoriale, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dal Nucleo Cinofili di Bari, dal Sesto Nucleo Elicotteri di Bari-Palese e dagli assetti specializzati delle Aliquote di Pronto Intervento (API) di Brindisi e delle Squadre Operative di Supporto (SOS) dell’11° Reggimento “Puglia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, maxi operazione antidroga in Salento: 30 arresti

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MAFIA, DROGA E LITURGIE CRIMINALI NEL NORD SALENTO: RETATA ALL'ALBA CON 30 ARRESTI

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