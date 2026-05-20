Nelle prime ore di oggi, le forze dell’ordine hanno portato a termine una vasta operazione contro il traffico di droga a Palermo. Su richiesta della procura distrettuale, sono state eseguite 26 ordinanze di custodia cautelare, che coinvolgono diversi sospetti ritenuti affiliati a organizzazioni criminali operanti nella zona. Durante le attività sono stati sequestrati quantitativi significativi di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il traffico. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e ha visto l’impiego di unità specializzate.

Su delega della procura distrettuale di Palermo, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti: in un caso viene contesta anche l’aggravante del metodo mafiso. Gli arresti sono il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Palermo e dai Ros dei carabinieri. Per ciò che concerne la polizia, l’indagine ha consentito di svelare l’esistenza di due organizzazioni criminali operanti nei quartieri cittadini di ‘Villagrazia’, ‘Santa Maria di Gesù’ e ‘Villaggio S. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, maxi operazione antidroga a Palermo: 26 arresti

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Maxi operazione contro mafia a Palermo: 50 arresti e traffico di droga

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