Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno condotto un’operazione su vasta scala tra Ostia e la zona nord della provincia di Roma, arrestando 17 persone e sequestrando circa 860 grammi di droga. L’intervento ha coinvolto diverse unità dell’Arma ed è stato finalizzato a contrastare attività di spaccio e problemi legati alla movida. Durante l’azione sono stati effettuati controlli e perquisizioni nelle aree interessate.

Maxi operazione dei Carabinieri sul litorale romano: nelle ultime ore un blitz su larga scala ha interessato Ostia e la zona nord della provincia di Roma, con l’obiettivo di contrastare spaccio, illegalità diffusa e criticità legate alla movida. In campo oltre cento militari, impegnati in un dispositivo coordinato e capillare: un intervento straordinario che ha puntato a colpire soprattutto le aree considerate più sensibili del territorio. Un dispositivo speciale tra unità cinofile, elicotteri e Nas. L’operazione è stata disposta nell’ambito delle direttive del Prefetto Lamberto Giannini e ha visto la partecipazione di reparti specializzati. Accanto ai Carabinieri sul territorio hanno operato unità cinofile, elicotteri, personale del NAS e le Aliquote di Pronto Intervento, per controlli mirati e interventi rapidi nei punti più critici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi blitz dei Carabinieri tra Ostia e nord provincia di Roma: 17 arresti e 860 grammi di droga sequestrati

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