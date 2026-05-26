Un caso senza precedenti ha coinvolto madre e figlia trovate morte lo scorso Natale a causa di ricina, una sostanza altamente tossica. Il direttore di un centro antitossici ha dichiarato che si tratta del primo episodio al mondo di questo tipo, sottolineando l’assenza di casi simili per confronti o paragoni. In collegamento con un programma televisivo, il medico ha spiegato che si tratta di un evento unico e senza precedenti.

In collegamento con "Dentro la Notizia" il professor 68enne Carlo Alessandro Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia da 32 anni, si è espresso in merito al caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina lo scorso Natale. "Essendo quello di Pietracatella il primo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate da ricina, dottor Locatelli: "Primo caso al mondo, mancano raffronti e paragoni"

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MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA A CAMPOBASSO: LA VERITÀ CHE I MEDIA NON HANNO RACCONTATO

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