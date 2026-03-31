Nelle prime ore successive alle morti di madre e figlia a Campobasso, le autorità hanno confermato che entrambe le donne sono state avvelenate con ricina. Le due vittime, rispettivamente di 15 e 50 anni, erano state ricoverate in ospedale tra il 27 e il 28 dicembre con sintomi che avevano inizialmente portato a ipotizzare un’intossicazione alimentare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause precise del decesso.

Svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore inizialmente attribuito a una presunta tossinfezione alimentare. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le due donne di Pietracatella sarebbero state avvelenate con ricina, una sostanza altamente tossica contenuta nei semi della pianta del ricino. La Procura di Campobasso ha aperto un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il duplice omicidio volontario. Le tracce della sostanza sarebbero emerse nel corso degli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricina

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