Morte avvelenate dalla ricina per il centro antiveleni primo caso al mondo con queste caratteristiche
Un centro antiveleni ha annunciato di aver gestito il primo caso al mondo di morte per ricina con queste caratteristiche. Madre e figlia sono decedute dopo aver ingerito la sostanza, che ha provocato il decesso. Il professor Locatelli ha sottolineato le difficoltà nel diagnosticare tempestivamente l’avvelenamento, evidenziando criticità nelle procedure di identificazione e trattamento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sulle modalità di assunzione della ricina.
Nessun altro al mondo avrebbe potuto fare una diagnosi da intossicazione da ricina: è la posizione, in sintesi, espressa dal professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni di Pavia, in collegamento con la trasmissione Dentro la Notizia. Il motivo è semplice: il caso di Pietracatella, che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, “è il primo caso al mondo” di questo tipo e dunque mancano “raffronti e paragoni”. Caso ricina, morte Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita La diagnosi da intossicazione da ricina Gianni Di Vita negativo alla ricina Caso ricina, morte Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sarebbero morte durante le festività natalizie per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina del papà: positive al veleno Sara e la mamma
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