Morte avvelenate dalla ricina per il centro antiveleni primo caso al mondo con queste caratteristiche

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro antiveleni ha annunciato di aver gestito il primo caso al mondo di morte per ricina con queste caratteristiche. Madre e figlia sono decedute dopo aver ingerito la sostanza, che ha provocato il decesso. Il professor Locatelli ha sottolineato le difficoltà nel diagnosticare tempestivamente l’avvelenamento, evidenziando criticità nelle procedure di identificazione e trattamento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sulle modalità di assunzione della ricina.

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Nessun altro al mondo avrebbe potuto fare una diagnosi da intossicazione da ricina: è la posizione, in sintesi, espressa dal professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni di Pavia, in collegamento con la trasmissione Dentro la Notizia. Il motivo è semplice: il caso di Pietracatella, che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, “è il primo caso al mondo” di questo tipo e dunque mancano “raffronti e paragoni”. Caso ricina, morte Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita La diagnosi da intossicazione da ricina Gianni Di Vita negativo alla ricina Caso ricina, morte Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sarebbero morte durante le festività natalizie per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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