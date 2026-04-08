L'inchiesta sulla morte di una madre e di sua figlia, avvenuta subito dopo Natale in un ospedale di Campobasso, ha subito una svolta con l'interrogatorio di due persone chiamate a rispondere alle domande degli investigatori. La donna e la ragazza sono state trovate malate nella loro casa di Pietracatella e sono decedute poco dopo. I risultati delle autopsie sono attesi entro la fine di aprile.

Subisce una nuova accelerazione l’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, decedute subito dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo essersi sentite male nella loro abitazione di Pietracatella. Nelle ultime ore si è intensificato il lavoro degli investigatori della Squadra Mobile, guidata da Marco Graziano, con un via vai continuo di parenti e conoscenti convocati in Questura per essere ascoltati. L’ipotesi è che le due donne siano state avvelenate e uccise con la ricina. Ipotesi appunto perché come spiegato nei giorni scorsi da Elvira Antonelli, procuratrice di Larino: “Le analisi parlano solo di ‘non negatività’ alla ricina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile

Intossicazione a Campobasso, svolta nell’inchiesta su morte madre e figlia: avvelenate dalla ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: C'erano liti in famiglia; Mamma e figlia morte avvelenate, l'esito delle autopsie slitta di un mese; Non fu intossicazione, ma omicidio. Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricina; Avvelenate con la ricina: così gli inquirenti hanno scoperto che era un duplice omicidio.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, padre e sorella in Questura: al via l'interrogatorioGianni Di Vita e la figlia maggiore Alice sono stati interrogati oggi in questura a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle loro familiari, la quindicenne ... ilmattino.it

Madre e figlia morte a Campobasso, interrogati parenti sopravvissuti: si indaga anche sui cesti regalati a NataleGli investigatori, come confermato da fonti di Fanpage.it, stanno interrogando amici e parenti vicini ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita ... fanpage.it

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