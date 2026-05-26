Madre e figlia avvelenate a Capobasso forniti i codici di sblocco dei telefonini

Madre e figlia sono state avvelenate a Campobasso. Questa sera, Gianni Di Vita e sua figlia Alice si sono recati in questura e hanno consegnato i codici di sblocco dei telefonini di Antonella e Sara. Sono stati forniti spontaneamente, senza indicazioni di coercizione. La polizia ha avviato le analisi sui dispositivi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sul motivo della consegna.

(Adnkronos) – Sono tornati in questura, questo pomeriggio, Gianni Di Vita e sua figlia Alice. Hanno fornito volontariamente i codici di sblocco dei cellulari di Antonella e Sara. Intanto dopo la nomina di Locatelli come consulente tecnico della procura, slittano di un mese anche i risultati delle autopsie. La dottoressa Benedetta Pia De Luca, dovrà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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